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Шесть человек погибли в столкновении авто с бензовозом

03.01.2018 10:28

Жертвами трагедии стали водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также водитель грузовика

В Италии столкнулись два грузовика, бензовоз и легковой автомобиль, в результате чего погибли шесть человек. Об этом сообщает местный информационный сайт ANSA.

ДТП

"Шесть человек погибли, включая французскую семью, в результате аварии на шоссе А21 между Брешией и Манербио, где столкнулись бензовоз, два грузовика (один из которых перевозил бензин, а другой – зерно), а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей", - сказано в сообщении.

Помимо всех находившихся в легковом автомобиле людей погиб водитель одного из грузовиков. 

Согласно сообщению, шоссе A21 закрыто для проезда до утра: полиция проведет осмотр места ДТП с целью восстановления точной динамики столкновения. // 112.ua

 

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