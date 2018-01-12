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На взятке попался доцент львовского университета

12.01.2018 18:10

Во время санкционированного обыска в рабочем кабинете преподавателя полицейские изъяли еще 21 тысячу гривен и 600 долларов

Во Львовской области зафиксировали схему систематического получения неправомерной выгоді доцентом одного из местных университетов. Преподаватель требовал 370 долларов США от студента университета за содействие в подготовке и защите дипломной работы, а также в успешной сдаче экзамена.

Во время задержания. Фото: Нацполиция

"Правоохранители задержали взяточника 11 января в собственном кабинете при получении оговоренной суммы неправомерной выгоды", – сообщает львовская полиция.

Во время санкционированного обыска в рабочем кабинете доцента полицейские обнаружили и изъяли еще 21 тыс. гривен и 600 долларов, а также списки студентов с отметками о количестве полученных от них средств за успешную сдачу экзаменов.

Злоумышленник был задержан. Вскоре суд изберет для задержанного меру пресечения, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности. // Сегодня

 

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