В США приговорен к казни сотрудник школы, изнасиловавший и застреливший 10-летнюю девочку

11 января суд штата Миссури в США вынес приговор школьному преподавателю и футбольному тренеру Крейгу Вуду, который признан виновным в педофилии и убийстве малолетней школьницы.

11 января суд штата Миссури в США вынес приговор школьному преподавателю и футбольному тренеру Крейгу Вуду, который признан виновным в педофилии и убийстве малолетней школьницы.

Судья Томас Маунтджой назначил 49-летнему педагогу наказание в виде смертной казни, пишет Судья Томас Маунтджой назначил 49-летнему педагогу наказание в виде смертной казни, пишет The New York Post

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2014 года Крейг Вуд, находясь на одной из улиц Спрингфилда, похитил средь бела дня 10-летнюю Хейли Оуэнс. Мужчина затащил ее в свой пикап и уехал. Момент похищения видели несколько человек. Они пытались бегом догнать автомобиль, а один из очевидцев бросился в погоню на машине. Но Вуду удалось скрыться.

Злоумышленник привез девочку к себе домой и изнасиловал, в том числе в извращенной форме. Затем Вуд убил Хейли выстрелом в голову в подвале своего дома. Там впоследствии и был найден ее труп, сообщает The Kanzas City Star

Преступление потрясло Спрингфилд. Через три дня тысячи жителей города приняли участие в траурном шествии в память о Хейли Оуэнс.

В ноябре 2017 года присяжные вынесли Вуду обвинительный вердикт. Однако они не смогли прийти к единому мнению, стоит ли обвиняемого казнить или ограничиться пожизненным сроком лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение.

"Смертная казнь сохраняется для худших из худших. Это и есть тот самый случай", - произнес в суде прокурор округа Грин Дэн Паттерсон. В суде гособвинители заявили, что в последние 45 минут своей жизни Хейли Оуэнс фактически подверглась пыткам.

Крейг Вуд работал в средней школе Pleasant View в Спрингфилде. Он выполнял обязанности футбольного тренера, а также следил за дисциплиной.

Учитель вел замкнутый образ жизни, почти не общался с соседями. У него не было семьи и детей.

В доме Вуда во время следствия был найден целый арсенал из 18 единиц оружия. Один из этих "стволов" и использовался для убийства девочки.

В 1990 году Крейг был судим за незаконное хранение запрещенных веществ. А в 2001 году его судили за нанесение вреда дикой природе.

Отметим, что в большинстве штатов и в федеральном суде действует закон, согласно которому невозможно назначить обвиняемому смертную казнь, если присяжные единогласно не высказались в пользу этого наказания. Однако в штатах Миссури и Индиана существует другая практика: если присяжные не пришли к единому мнению, смертную казнь может назначить судья. Защита Вуда пыталась оспорить это правило как антиконституционное, но пока безуспешно.

Также адвокаты обращали внимание на то, что Крейг Вуд страдал от алкоголизма и депрессии, пишет Springfield News-Leader