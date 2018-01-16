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Россиянка забила насмерть черенком от лопаты свою 80-летнюю мать

16.01.2018 15:23

Следователи Энгельса Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве своей престарелой матери. Злоумышленница избила пенсионерку тапком, когда она почувствовала себя плохо и упала.

Уголовное наказание грозит 51-летней женщине, которая уже признала вину. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Картинки по запросу забила черенком от лопаты

По версии следователей, утром 12 января 2018 года обвиняемая, находясь в квартире по месту проживания в Энгельсе, "не смогла поднять с пола и переместить на диван свою 80-летнюю мать, которая почувствовала ухудшение здоровья, что вызвало у дочери агрессию".

Подозреваемая нанесла старушке свыше 40 ударов по голове, туловищу и конечностям "сначала тапочкой, а затем черенком от лопаты". От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте через непродолжительный промежуток времени.

"Прибывшие на место сотрудники бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть женщины, которая, согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, наступила в результате тупой сочетанной травмы тела", - говорится в пресс-релизе.

Задержанной за убийство матери инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"). Ей грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. // NEWSru.com

 

 

 

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