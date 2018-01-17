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На взятке попался столичный полицейский

17.01.2018 17:32

Правоохранитель получил деньги за непривлечение к уголовной ответственности

В Киеве на взятке задержали инспектора Голосеевского управления полиции.

Инспектора задержали на «горячем». Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, в получении 1100 долларов США неправомерной выгоды уличили инспектора сектора ювенальной превенции Голосеевского УП ГУНП в Киеве.

Согласно материалам СБУ и Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины служащий требовал и получил деньги от физического лица за непривлечение к уголовной ответственности.

Инспектора задержали на "горячем" сразу после получения им второй части взятки в сумме 500 долларов США.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия. // Сегодня

 

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