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В Волновахе задержали рецидивиста, подозреваемого в жестоком убийстве

18.01.2018 00:56

В течение нескольких часов полицейские Волновахского отдела установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве. 

Известно, что данный гражданин был неоднократно осужденным, в том числе и за аналогичное преступление, жителю Донбасса придется снова предстать перед судом, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

В Волновахе полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве

“Вчера, 16 января, в Волновахского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в отделении умер житель с.Свободне 1947 года. Его доставила бригада скорой 13 января во коме”- отметили в пресс-службе Волновахского отдела полиции.

Стало известно, что мужчина умер от многочисленных травм, характер которых указывал на насильственную смерть. За несколько часов полицейские восстановили ход событий того дня, а также жителя, который вероятно причастен к преступлению, однако по аресрю проживания его не оказалось. Он был обнаружен в заброшенном доме, где пытался спрятаться и избежать наказания.

Ранее неоднократно судимый после отбытия наказания в местах лишения свободы пришел в гости к своему односельчанина. Застолье перешло в драку — гость ногами забил до безумия хозяина, а затем скрылся.

Сейчас ему инкриминируется ч.2 ст.121 “Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего” Уголовного кодекса Украины. Сейчас преступника ожидает наказание до 10 лет лишения свободы.

 

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