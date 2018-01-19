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У Львові патрульні вгамували чоловіка з ножем, який погрожував своїй сім’ї та поліцейським

19.01.2018 14:43

У ніч на 18 січня патрульні отримали виклик на вулицю Симона Петлюри, де за словами заявника його син бігає по квартирі з ножем.

Коли екіпаж прибув на місце події, 30-річний чоловік зачинився у помешканні. Під час спілкування з інспекторами він погрожував нанести тілесні ушкодження рідним та працівникам поліції, а також будь-кому, хто зайде до квартири.

Фото Патрульна поліція України.

Патрульні викликали на місце лікарів. Згодом чоловік відчинив двері та почав жбурляти побутовою технікою в патрульних, продовжуючи тримати ніж у руках.

Урешті-решт інспектори вмовили чоловіка покласти ножа на підлогу. Громадянина шпиталізували до лікарні, а його батька доставили у Залізничний відділ поліції для написання заяви.

Патрульна поліція України

 

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