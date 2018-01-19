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Минобразования запретило вузам учить студентов дистанционно на время зимы

19.01.2018 14:55

Министерство образования и науки отклонило просьбу высших учебных заведений позволить обучать студентов дистанционно в зимний период.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобразования.

студенты

«Согласно действующему законодательству, при любых условиях, в том числе климатических, учреждение высшего образования не может подменять аудиторное обучение дистанционным», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что в учреждениях высшего образования используются различные формы работы в течение года и они самостоятельно могут определять последовательность, когда и какие формы работы будут применяться.

«Однако, как бы заведение не структурировало обучение, количество запланированных аудиторных часов должно быть одно и то же. То есть, возможен перенос внеаудиторных занятий в зимний период, а аудиторных — на весенний и летний без потерь для обучения», — отмечает МОН.

Минобразования направило письма в высшие учебные заведения с просьбой предоставить информацию о планировании обучения в учреждениях.

Как сообщалось, из-за нехватки денег на выплату долгов по коммунальным услугам в Киеве «закрыли» один из крупнейших (и дорогих - УК) вузов — Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. // Realist

 

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