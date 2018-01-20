На Одещині поліція розслідує вибух на базі відпочинку (фото)

Подія мала місце у с.м.т. Затока. В результаті вибуху саморобного вибухового пристрою була пошкоджена стіна. Ніхто не постраждав.

Близько третьої години ночі до Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що невстановлена особа, перебуваючи на території бази відпочинку, шляхом підриву, пошкодила частину будівлі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції, представники прокуратури, спеціалісти Вибухотехнічного управління та кінологи.

У ході проведення огляду місця події поліцейськими було встановлено, що база відпочинку будь якої огорожі не має. Вхід у приміщення здійснюється через металеву браму. Під час огляду входу встановлено, що епіцентр вибуху знаходиться в приміщенні, за вхідними металевими брамами, де була виявлена воронка, біля якої знаходилася полімерна каністра з залишками паливно-мастильних матеріалів, а також фрагмент поліетилену з рваними краями.

Під час огляду прилеглої до бази відпочинку території було виявлено сокиру, дріт довжиною 56 метрів, спортивну туристичну сумку та кабель.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

На теперішній час призначено низку експертиз. Мотиви вчинення даного злочину та причетні до нього особи встановлюються. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області