Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Очередной расстрел в американской школе: двое убиты, 19 раненых

24.01.2018 01:13

15-летний ученик открыл огонь из пистолета в старшей школе одного из округов Кентукки, в результате чего погибли два его одноклассника, еще 19 получили ранения, сообщает AP.

Сообщается, что свидетели на месте инцидента видели, как полиция вела подростка в наручниках. Это первая в стране стрельба в школе в 2018 году. Стрелку будут предъявлены обвинения в убийстве и попытке убийства, сообщил лейтенант полиции штата Кентукки Майкл Уэбб.

расстрел в школе

“Он был задержан шерифским отделом здесь, на месте, в школе, к счастью раньше, чем он успел забрать больше жизней”, — сказал Уэбб.

Полиция не сообщила о личности нападавшего, а также не описывает его мотивов.

В результате стрельбы погибли два 15-летних ученика: девочка скончалась на месте, а парень скончался позже в больнице, сказал губернатор Мэтт Бевин. По его словам, 15 из 19 пострадавших получили пулевые ранения. Пятеро из них самолетами были отправлены за около 200 километров в Нашвилл, в медицинский центр Университета Вандербильта, штат Теннесси. // УНН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...