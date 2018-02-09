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Полицейский начальник заставлял подчиненных смотреть порно

08.02.2018 14:55

Сотня стражей порядка Южной Кореи пожаловались на изощренные сексуальные домогательства со стороны своего начальника. Тот распалял в подчиненных низменные страсти, заставляя их смотреть во время службы порнографические фильмы.

В центре скандала оказался офицер по фамилии Ким, возглавляющий полицейский участок в провинции Кенсан-Пукто, пишет The Korea Times со ссылкой на Военный центр по защите прав человека в республике.

Картинки по запросу полиция Южная Корея

По предварительным данным, он принудил около 100 сотрудников смотреть фильмы для взрослых во время служебных выездов на автобусе, а также во время отдыха на дежурстве. Подобное "сексуальное воспитание" продолжалось с июня по сентябрь 2017 года.

По мнению корейских правозащитников, офицер таким необычным способом домогался к своим подчиненным. Правозащитники выразили надежду, что другие пострадавшие от подобных правонарушений теперь смогут заговорить о проблеме и присоединиться к движению #MeToo ("Меня тоже"). Этот хештег используют в соцсетях те, кто пережил сексуальные домогательства и насилие. Движение возникло после того, как несколько десятков голливудских актрис обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Кима также подозревают в использовании молодых полицейских в личных целях. Станет ли курьезный случай поводом для судебного разбирательства - пока не ясно. Обвинения в адрес начальника полиции не выдвигались, пишет "Мир24". // NEWSru.com

 

 

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