Нардеп сообщил о задержании Саакашвили. СБУ опровергает, в ГПУ ничего не знают
09.02.2018 15:42
Народный депутат Игорь Луценко заявляет, что экс-президента Грузии, лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили задержали спецназовцы "Альфы".
"Только что Саакашвили задержан "Альфой" (возможно, другим спецподразделением)", – написал нардеп на своей странице в Facebook.
Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook
также сообщает о спецподразделении "Альфа", которое якобы послано в отель Fairmont Grand Hotel Kyiv, чтобы задержать Саакашвили.
В то же время СБУ отрицает прибытие своих сотрудников спецподразделения "Альфа" в отель Fairmont Grand Hote для задержания Саакашвили.
"Информация не соответствует действительности", - сказала "Українським новинам
" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Другой информации она не сообщила.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала "Украинской правде
", что про "Альфу" под гостиницей ей ничего не известно.
При этом пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар сообщила LIGA.net
, что Саакашвили на данный момент находится в отеле, информации о том, что его задержали, у нее нет. По словам Почтар, сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" действительно заходили в здание отеля, но, пробыв там некоторое время, ушли. При этом по словам представителя Саакашвили, правоохранители были вооружены автоматами.
"Сейчас в здании гостиницы находятся люди в форме, собаки и сторонники Саакашвили, которые собираются на поддержку", - сказала Почтар. // 112.ua