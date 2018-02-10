Нардеп сообщил о задержании Саакашвили. СБУ опровергает, в ГПУ ничего не знают

"Только что Саакашвили задержан "Альфой" (возможно, другим спецподразделением)", – написал нардеп на своей странице в Facebook.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook также сообщает о спецподразделении "Альфа", которое якобы послано в отель Fairmont Grand Hotel Kyiv, чтобы задержать Саакашвили.

В то же время СБУ отрицает прибытие своих сотрудников спецподразделения "Альфа" в отель Fairmont Grand Hote для задержания Саакашвили.

"Информация не соответствует действительности", - сказала " Українським новинам " пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Другой информации она не сообщила.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала " Украинской правде ", что про "Альфу" под гостиницей ей ничего не известно.

При этом пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар сообщила LIGA.net , что Саакашвили на данный момент находится в отеле, информации о том, что его задержали, у нее нет. По словам Почтар, сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" действительно заходили в здание отеля, но, пробыв там некоторое время, ушли. При этом по словам представителя Саакашвили, правоохранители были вооружены автоматами.