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Нардеп сообщил о задержании Саакашвили. СБУ опровергает, в ГПУ ничего не знают

09.02.2018 15:42

Народный депутат Игорь Луценко заявляет, что экс-президента Грузии, лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили задержали спецназовцы "Альфы".

"Только что Саакашвили задержан "Альфой" (возможно, другим спецподразделением)", – написал нардеп на своей странице в Facebook.
Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook также сообщает о спецподразделении "Альфа", которое якобы послано в отель Fairmont Grand Hotel Kyiv, чтобы задержать Саакашвили.
 
Картинки по запросу саакашвили
 
В то же время СБУ отрицает прибытие своих сотрудников спецподразделения "Альфа" в отель Fairmont Grand Hote для задержания Саакашвили.
 
"Информация не соответствует действительности", - сказала "Українським новинам" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Другой информации она не сообщила.
 
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала "Украинской правде", что про "Альфу" под гостиницей ей ничего не известно.
 
При этом пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар сообщила LIGA.net, что Саакашвили на данный момент находится в отеле, информации о том, что его задержали, у нее нет. По словам Почтар, сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" действительно заходили в здание отеля, но, пробыв там некоторое время, ушли. При этом по словам представителя Саакашвили, правоохранители были вооружены автоматами.
 
"Сейчас в здании гостиницы находятся люди в форме, собаки и сторонники Саакашвили, которые собираются на поддержку", - сказала Почтар. // 112.ua

 

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