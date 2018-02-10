Направлено до суду обвинувачення стосовно членів банди, які викрали посадовця та вимагали €10 млн.

18 липня 2016 року до поліції Києва надійшло повідомлення про озброєне викрадення керівника державного підприємства. Поліцейські розпочали пошуки зловмисників та встановлення місцеперебування заручника.



У результаті правоохоронці встановили, де знаходиться заручник. Понад вісім місяців його утримували у підземному бункері.



Поліцейські звільнили чоловіка та затримали викрадачів. У зловмисників вилучено 1,2 кг тротилу, п’ять автоматів та пістолетів, дві гранати РГД-5, 8 електродетонаторів та понад 650 набоїв різного калібру. Вилучені предмети направлені на експертне дослідження.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що учасники банди заздалегідь готувались до викрадення керівника. Зловмисники за рік до цього придбали приватний будинок, який обладнали підземним бункером з автономною комунікацією та кімнатами. Бандити також придбали декілька автомобілів, засоби зв’язку разового використання, зброю та вибухівку.

Зловмисникам інкримінують створення та участь в озброєній банді (ст. 257 Кримінального кодексу України), викрадення людини (ч. 3 ст. 146 КК), вимагання (ч. 4 ст. 189 КК), а також незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК).

На даний час досудове розслідування закінчено, обвинувальний акт щодо підозрюваних скерований до суду. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.