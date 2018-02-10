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Направлено до суду обвинувачення стосовно членів банди, які викрали посадовця та вимагали €10 млн.

09.02.2018 15:57

 Головне слідче управління Нацполіції закінчило досудове розслідування за фактом викрадення та незаконного позбавлення волі очільника департаменту одного з державних підприємств. Метою зловмисників став викуп. Потерпілого утримували у підземному бункері понад вісім місяців. Поліцейські звільнили заручника та затримали членів банди.

18 липня 2016 року до поліції Києва надійшло повідомлення про озброєне викрадення керівника державного підприємства. Поліцейські розпочали пошуки зловмисників та встановлення місцеперебування заручника.
 
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У результаті правоохоронці встановили, де знаходиться заручник. Понад вісім місяців його утримували у підземному бункері.

Поліцейські звільнили чоловіка та затримали викрадачів. У зловмисників вилучено 1,2 кг тротилу, п’ять автоматів та пістолетів, дві гранати РГД-5, 8 електродетонаторів та понад 650 набоїв  різного калібру. Вилучені предмети направлені на експертне дослідження.
 
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У ході досудового розслідування слідчі встановили, що учасники банди заздалегідь готувались до викрадення керівника. Зловмисники за рік до цього придбали приватний будинок, який обладнали підземним бункером з автономною комунікацією та кімнатами. Бандити також придбали декілька автомобілів, засоби зв’язку разового використання, зброю та вибухівку.
 
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Зловмисникам інкримінують створення та участь в озброєній банді (ст. 257 Кримінального кодексу України), викрадення людини (ч. 3 ст. 146 КК), вимагання (ч. 4 ст. 189 КК), а також незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК).
 
На даний час досудове розслідування закінчено, обвинувальний акт щодо підозрюваних скерований до суду. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
 

 

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