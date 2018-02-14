Опубликовано видео ударов коалиции в Сирии, где, по информации СМИ, погибли более 200 наемников РФ

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) отмечает , что на недатированных кадрах, обнародованных американскими журналистами, запечатлено поражение одного танка Т-72 и одной 122-мм гаубицы М-30 образца 1938 года.

Эксперты также обратили внимание, что пользователь соцсети Twitter под ником GerardScw геолоцировал место поражения гаубицы на кадрах: оно находится в поселке Хишам, в районе которого 7 февраля погибли бойцы "ЧВК Вагнера", как сообщали в CIT.

Также в CIT напомнили, что, по словам соратника погибшего в Сирии бывшего нацбола Кирилла Ананьева , последний командовал в Донбассе артиллерийским дивизионом и был убит "в районе сирийского населенного пункта Хишам".

Ранее, 13 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника из РФ сообщило о том, что в результате авиаудара коалиции, нанесенного 7 февраля в сирийской провинции Дейр эз-Зор, погибли более 200 российских наемников. Однако, по словам собеседника журналистов в Вашингтоне, количество погибших россиян в этот день составило около 100 человек, от 200 до 300 бойцов получили ранения.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о россиянах, погибших в Сирии под обстрелом международной коалиции 7 февраля. Он также призвал не использовать сообщения СМИ в качестве первоисточника и рекомендовал обращаться за комментариями в Министерство обороны РФ.

Бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой "надежный источник" ранее сообщал, что всеми погибшими под обстрелом (около 100 человек) были россияне , а вовсе не сирийские военные, как утверждают в Минобороны РФ. "Официальных российских военных в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно, "уже нет"). Однако под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения "ЧВК Вагнера", - подчеркнул он.

О том, что счет погибших россиян под обстрелом 7 февраля идет на десятки, рассказал накануне атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга, знакомый с одним из погибших.