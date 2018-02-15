У столиці двох чоловіків засудили за шахрайство з квартирами

Раніше судимі зловмисники подобово винаймали квартиру, а потім під виглядом власників на тривалий час «здавали» її іншим квартирантам. Слідством доведена причетність аферистів до скоєння трьох злочинів.

Квартири для добової оренди товариші підшуковували через мережу Інтернет. Наперед домовившись між собою та розподіливши ролі, діяли за такою схемою: один називався ріелтором, інший – господарем квартири. Користуючись довірливістю людей, зловмисники укладали письмовий договір із потенційними квартирантами, отримували гроші за перший і останній місяці проживання та за послуги «ріелтора». А після вдало проведеної оборудки зникали та на дзвінки не відповідали.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до скоєння шахрайства причетні мешканці столиці, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Доведена їх причетність до скоєння трьох злочинів. Допитані у судовому засіданні обвинувачені повністю визнали свою провину.

Вироком Шевченківського районного суду місті Києва одного зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, засуджено до двох років та трьох місяців позбавлення волі, а його спільника – до трьох років позбавлення волі.

Окрім того, зловмисники повинні сплатити потерпілим завдану моральну та матеріальну шкоду.

Відділ комунікації поліції Києва