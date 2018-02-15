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В столице папаша и сын изготовили наркотиков на 4 млн. грн.

15.02.2018 01:13

 Столичная полиция задержала отца и сына, которые изготовили наркотиков на 4 млн грн. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и сохранялись даже в трехлитровых банках", - говорится в сообщении.

В Киеве отец и сын изготовили наркотиков на 4 млн грн

Как рассказал начальник Главного правления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сотрудники управления противодействия наркопреступности получили информацию, что двое киевлян хранят дома так называемые "шишки".

"Во время проведения санкционированного обыска в квартире на проспекте Тычины в соучастников преступления оперативники обнаружили расфасованную марихуану, поэтому есть все основания полагать, что они планировали сбыт. Кроме того, изъяли весы, устройство для дробления и фасовочные пакеты. В общем изъяли соцветия конопли, которые называют "шишками" стоимостью около 4 миллионов гривен", - отметил Корищенко.

Выяснилось, что незаконный бизнес в собственной квартире организовали отец с сыном. Продолжается сбор доказательной базы их противоправной деятельности и устанавливаются каналы поступления наркотиков.

В рамках уголовного производства назначена экспертиза изъятых веществ, по результатам которой возможна переквалификация преступления на более тяжкое - по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено до 10 лет лишения свободы. // УНН

 

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