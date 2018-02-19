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На Закарпатье конфликт между женщинами закончился тремя ударами ножа

19.02.2018 01:18

В Ужгороде (Закарпатская область) женщина несколько раз ударила ножом свою знакомую.

Об этом в сети Facebook сообщила Патрульная полиция региона, передает УНН.

На Закарпатье конфликт между женщинами закончился поножовщиной

"Сегодня, в 8:00, ужгородские патрульные приехали на вызов по адресу Проспект Свободы, где заявитель нуждалась в немедленной помощи. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили женщину, которая была в крови. В ходе дела выяснилось, что между двумя женщинами, которые проживают вместе состоялась спор. Одна гражданка напала на другую с ножом и нанесла три проникающих удара в область грудной клетки", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по словам потерпевшей, злоумышленница прямо угрожала о том, что намерена убить ее. Полицейские оказали медицинскую помощь пострадавшей и задержали женщину, на которую она указала. Также вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств и карету скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую.

 

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