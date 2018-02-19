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Глава Банка Латвии задержан по делу о вымогательстве взяток

19.02.2018 02:41

Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией задержали главу Банка Латвии Илмар Римшевича. Эту информацию подтвердил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на латвийский телеканал Delfi.

Глава Банка Латвии задержан по делу о вымогательстве взяток

По данным журналистов, Римшевича задержали в рамках расследования дела о вымогательстве взяток в составе организованной преступной группы. Следствие считает, что преступники вымогали деньги у банкиров, используя политическое влияние и угрожая проблемами для их бизнеса.

16 февраля сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией провели обыски в кабинете Римшевича и в его загородном доме. Вечером 17 февраля глава Банка Латвии после возвращения из зарубежной поездки прибыл на допрос, который завершился уже ночью.

 

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