Глава Банка Латвии задержан по делу о вымогательстве взяток

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Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией задержали главу Банка Латвии Илмар Римшевича. Эту информацию подтвердил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на латвийский телеканал Delfi.
По данным журналистов, Римшевича задержали в рамках расследования дела о вымогательстве взяток в составе организованной преступной группы. Следствие считает, что преступники вымогали деньги у банкиров, используя политическое влияние и угрожая проблемами для их бизнеса.
16 февраля сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией провели обыски в кабинете Римшевича и в его загородном доме. Вечером 17 февраля глава Банка Латвии после возвращения из зарубежной поездки прибыл на допрос, который завершился уже ночью.
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