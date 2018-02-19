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Под Киевом «черные риелторы» спаивали одиноких пенсионеров и обманом отбирали у них квартиры

19.02.2018 15:46

Злоумышленники похищали людей и незаконно удерживали в Черниговской области

 

 

 

Оперативники полиции Киевской области задержали организованную преступную группу, участники которой наладили схему отъема имущества у одиноких граждан. Таким образом они успешно присвоили две квартиры – у пожилой киевлянки и жителя Борисполя, сообщил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов в Facebook.

Аферисты обманывали пенсинеров. Фото: Дмитрий Ценов

Злоумышленники – двое мужчин 31 и 36 лет и женщина 50 лет из Бориспольского района – подыскивали одиноких пенсионеров, входили с ними в доверительные отношения, поили неустановленными веществами и алкоголем, после чего обманом заставляли отдавать документы и ставить подписи под поручениями на квартиры.

Чтобы соглашение на право завладения квартирами не сорвалось, аферисты похищали пожилых людей и незаконно удерживали в Черниговской области.

Ценов

"Сейчас мы установили два факта их преступной деятельности. Во время проведения санкционированных обысков изъяты документы, которые подтверждают факт незаконного завладения правами на недвижимое имущество", – пишет Ценов.

Продолжается досудебное расследование. По факту мошенничества и незаконного лишения свободы людей открыты уголовные производства. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Не исключено, что жертв аферистов может быть намного больше, поэтому прошу граждан сообщать об известных фактах по спецлинии полиции Киевщины "102"!", – добавил Ценов. // Сегодня

 

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