Директором симферопольской школы назначена особа, разыскиваемая за мошенничество

Назначенная в начале февраля на должность директора симферопольской школы №44 им. Алиме Абденнановой в микрорайоне Фонтаны Гульнара Муртазаева находится в розыске на территории Украины по уголовному делу по статье «мошенничество».

Об этом свидетельствует запись на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе «Розыск».

Крым.Реалии в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Киеве. Информацию о розыске подтвердили​в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Киеве.

«В соответствии с решением Шевченковского районного суда Киева, судья дал разрешение для задержания гражданки Муртазаевой с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в ответе полиции.

Фотография женщины на сайте Нацполиции похожа на женщину, снятую на видео в сюжете о назначении на должность директора школы в Симферополе Гульнары Муртазаевой.

Гульнара Муртазаева заявила Крым.Реалии, что ей о розыске не известно и отказалась предоставить дальнейшие комментарии.

Подконтрольное России правительство Крыма 1 сентября 2017 года года открыло в симферопольском микрорайоне Фонтаны среднюю общеобразовательную школу № 44. Она получила имя крымчанки Алиме Абденнановой.