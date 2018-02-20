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В России мужчина зарезал собутыльника, восхвалявшего армейскую службу

20.02.2018 16:46

Суд Архангельской области вынес приговор 41-летнему жителю Приморского района, который признан виновным в поножовщине, возникшей в ходе его ссоры с собутыльником. В итоге мужчина, упрекавший приятеля за невыполнение военного долга перед родиной, получил смертельные раны.

Приморский районный суд назначил убийце наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1,1 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны. "Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщает официальный сайт управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Картинки по запросу зарезал

Как следует из материалов уголовного дела, 7 июля 2017 года осужденный находился в дачном доме в СНТ "Смородинка" Приморского района, где распивал алкоголь с хозяином участка. Затем собутыльники поссорились. В итоге гость на почве личной неприязни дважды ударил 56-летнего дачника ножом в область грудной клетки.

На допросе задержанный рассказал о мотиве расправы. Со слов убийцы, он спорил с потерпевшим "на тему необходимости службы в армии". Хозяин дачи, являясь приверженцем стереотипа, согласно которому именно армия превращает юношей в настоящих мужчин, стал упрекать гостя. Дачник говорил, что тот не проходил военную службу.

Видимо, в глубине души собеседник потерпевшего разделял его взгляды, а потому упреки показались ему крайне оскорбительными. Собутыльник схватил нож и зарезал дачника в порыве гнева.

Впоследствии фигурант уголовного дела отказался признать вину и утверждал, что действовал в целях обороны.

Мужчине инкриминировали ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). // NEWSru.com

 

 

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