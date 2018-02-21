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Президент назначил главой «Укроборонпрома» Павла Букина

21.02.2018 17:45

В прошлом Павел Букин возглавлял "Укрспецэкспорт"

Сегодня, в среду 21 февраля, глава "Украспецэкспорта" Павел Букин был назначен главой концерна "Укроборонпром". Об этом журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания, которое транслировалось на странице президента в Facebook.

Петр Порошенко / Администрация Президента Украины

"Я благодарю за работу бывшего главу Романа Романова и желаю плодотворного труда новому руководителю концерна Павлу Букину," - заявил президент.

Он также отметил, что под управлением нового руководителя "Укроборонпром" откроет новый этап своей истории и станет первым украинским государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит. // 112.ua

 

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