Президент назначил главой «Укроборонпрома» Павла Букина

Сегодня, в среду 21 февраля, глава "Украспецэкспорта" Павел Букин был назначен главой концерна "Укроборонпром". Об этом журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания, которое транслировалось на странице президента в Facebook.

"Я благодарю за работу бывшего главу Романа Романова и желаю плодотворного труда новому руководителю концерна Павлу Букину," - заявил президент.

Он также отметил, что под управлением нового руководителя "Укроборонпром" откроет новый этап своей истории и станет первым украинским государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит. // 112.ua