На окраине Харькова в результате столкновения Daewo и ВАЗа погиб пешеход

На трассе Харьков-Чугуев возле пос. Рогань 24 февраля в 5.00 столкнулись Daewo и "ВАЗ". Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия "ВАЗ" сбил 26-летнего жителя поселка Докучаевское. От полученных травм парень погиб на месте.

В настоящее время факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).