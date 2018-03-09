Бывшие узницы тюрем поддерживаемого Россией Асада рассказали о насилии и многочисленных казнях

Известно 7699 фактов насилия в отношении не менее 864 женщин и 432 девочек в тюрьмах режима

Женщины Сирии больше, чем кто-либо, ощущают на себе все ужасы семилетнего вооруженного конфликта.

Бывшие узницы тюрем режима Башара Асада рассказали агентству «Анадолу» о пытках, насилии и многочисленных казнях в сирийских тюрьмах.

«Известно 7699 фактов насилия в отношении не менее 864 женщин и 432 девочек в тюрьмах режима. Реальные цифры намного выше. Большинство задержанных не регистрируют, а женщин, подвергшихся насилию, заставляют молчать», - говорится в докладе Сирийской сети по правам человека (SNHR).

Бывшая хозяйка салона красоты в Алеппо рассказала, что сторонники Асада задержали ее за гуманитарную деятельность. Женщину избили, сломав ей кости и зубы, а затем отправили в тюрьму города Адра.

Здесь сирийка стала свидетельницей гибели в результате пыток молодых женщин.

«Тюрьма города Адра была переполнена женщинами и детьми. Меня должны были освободить в День матери [отмечается в Сирии 21 марта], но не освободили. Меня ежедневно пытали на протяжении трех месяцев. Женщин в тюрьме подвергали пыткам, унижали, насиловали… Мы предпочли бы смерть насилию», - сказала бывшая узница.

«Комнаты для пыток находились рядом с нашими камерами, поэтому мы могли видеть сами пытки. Одну женщину раздели на глазах мужа и брата, а потом изнасиловали. Одна из узниц была беременна. После побоев она потеряла ребенка», - говорит сирийка.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.