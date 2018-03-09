В питерском кабаке женщины отметили 8 марта массовой дракой

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В одном из ресторанов Петербурга десять женщин, отмечавшие праздник в ночь на 8 марта, устроили массовую драку.
Об этом сообщает Мой район.
Все участники конфликта – женщины. Они дрались столовыми приборами, причем настолько серьезно, что сотрудники и охрана ресторана побоялись их разнимать.
Для того, чтобы остановить драку пришлось вызвать полицию.
По сообщениям очевидцев, женщины били посуду, вцепились друг другу в волосы и угрожали каждому, кто пытался их остановить. Отмечается, что изначально дамы сидели за разными столиками, которые находились довольно далеко друг от друга. Что они не поделили – неизвестно. Всех их доставили в отделение полиции. // Сегодня
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