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В питерском кабаке женщины отметили 8 марта массовой дракой

09.03.2018 00:05

В одном из ресторанов Петербурга десять женщин, отмечавшие праздник в ночь на 8 марта, устроили массовую драку.

Об этом сообщает Мой район.

женская драка

Все участники конфликта – женщины. Они дрались столовыми приборами, причем настолько серьезно, что сотрудники и охрана ресторана побоялись их разнимать.

Для того, чтобы остановить драку пришлось вызвать полицию.

По сообщениям очевидцев, женщины били посуду, вцепились друг другу в волосы и угрожали каждому, кто пытался их остановить. Отмечается, что изначально дамы сидели за разными столиками, которые находились довольно далеко друг от друга. Что они не поделили – неизвестно. Всех их доставили в отделение полиции. // Сегодня

 

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