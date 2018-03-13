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Полиция усилит охрану российских дипучреждений в Украине в день выборов президента РФ

13.03.2018 18:11

Полиция обещает усилить охрану российских дипломатических учреждений в Украине в день голосования на выборах Президента Российской Федерации.

Об этом сообщили УНН в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Полиция усилит охрану российских дипучреждений в Украине в день выборов президента РФ

"Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена", - отметили в МВД, отметив, что обычно охрану диппредставительств осуществляет спецподразделение Национальной гвардии Украины, полицейские подразделения будут дежурить вблизи их расположения.

Общее количество личного состава, который будет привлекаться для охраны, еще не определено.

Напомним, дипломатические представительства РФ на территории Украины размещаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Как сообщалось, ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" обещают блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта во день выборов президента РФ с 8:00 до 20:00.

 

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