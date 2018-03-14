Оставив авто на парковке гипермаркета в Запорожье, женщина лишилась 50 тыс. евро и 80 тыс. грн.

В Запорожье у женщины на парковке из машины украли 50 тыс. евро и 80 тыс. грн. Об этом начальник полиции Запорожской области Олег Золотоноша заявил в комментарии "112 Украина".

"В 15:35 частный предприниматель прибыла в район стоянки, которая находится возле гипермаркета "Метро", где ждала своих знакомых. До 16:00 она находилась в автомобиле, после чего зашла в гипермаркет, при этом оставила на заднем сидении сумку с деньгами. В 16:05 ей позвонили ее знакомые, которые подъехали на место встречи, и сообщили ей, что в ее автомобиле разбито заднее стекло. В результате была украдена сумма в 50 тыс. евро и 80 тыс. гривен", - сказал Золотоноша.

Эти деньги ранее были выплачены женщине в качестве погашения долга.

"Установлены лица, которые вероятно имеют отношение к ограблению, и у нас есть ориентировка на автомобиль, который вел за ней наблюдение", - сказал начальник полиции Запорожской области.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Открыто уголовное производство по ст. 185 ч. 5 (кража в особо крупных размерах) УК Украины