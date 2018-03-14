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В Донецкой области мужчине заплатили за ноутбук «бывшими» российскими деньгами

14.03.2018 09:00

Правоохранители устанавливают личность мошенника, который завладел ноутбуком, оставив продавцу 10 тысяч недействительных российских рублей, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Житель Мирнограда разместил в интернете объявление о продаже своего ноутбука. Через несколько дней мужчине позвонил неизвестный и сказал, что хочет приобрести гаджет.

В Донецкой области мужчина расплатился за ноутбук фальшивыми российскими деньгами

“Продавец отдал покупателю ноутбук, а тот деньги за него — 10 тысяч российских рублей. Только когда пострадавший пришел в банк для обмена денег на украинские гривны, ему сказали, что эта банкнота уже длительное время изъята из обращения и является неплатежной”, — отметили в Покровском отделе полиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. // УНН

 

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