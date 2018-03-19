The Guardian назвала «приближенных к Путину», у которых могут конфисковать особняки в Лондоне

На выходных МИД России на фоне обвинений Британии в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля объявил о высылке 23 дипломатов. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон после этого подчеркнул, что у страны есть доказательства того, что химический агент "Новичок" разрабатывали в России и что государство исследовало пути использования его для покушений. В МИДе также пообещали, что новые меры - это лишь начало, и на неделе готовы обсудить новые. В окружении премьера Терезы Мэй все чаще звучат призывы "ударить по карману" обосновавшихся в Лондоне российских олигархов, к этому же призывает и лидер парламентской оппозиции Джереми Корбин.

нашла в Лондоне недвижимость, связанную с приближенными к российскому президенту, который ожидаемо выиграл воскресные выборы. По оценке газеты, близкие к власти бизнесмены скупили в Британии квартир и особняков на 1,1 млрд фунтов, и большая часть собственности расположена в столице. Стоит отметить, что издание в статье приводит оценку стоимости на основании заключенных в предыдущие годы сделок, а с тех пор квартиры в Лондоне изрядно подорожали. The Guardian нашла в Лондоне недвижимость, связанную с приближенными к российскому президенту, который ожидаемо выиграл воскресные выборы. По оценке газеты, близкие к власти бизнесмены скупили в Британии квартир и особняков на 1,1 млрд фунтов, и большая часть собственности расположена в столице. Стоит отметить, что издание в статье приводит оценку стоимости на основании заключенных в предыдущие годы сделок, а с тех пор квартиры в Лондоне изрядно подорожали.

На инфографике The Guardian указывает на владения вице-премьера Игоря Шувалова, бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Андрея Гуриева и Андрея Гончаренко в престижном районе в центре Лондона.

Особенно газета выделяет Шувалова - единственного чиновника в этом списке. Его главный лондонский актив - квартира в особняке Whitehall Court на берегу Темзы. Примерная оценка стоимости - 11,4 млн фунтов. Шувалов может оказаться под ударом не только в рамках санкций, но и по новому закону, принуждающему объяснить происхождение денег на покупку недвижимости. В своей декларации в 2014 году Шувалов утверждал, что арендует квартиру, но сотрудники ФБК Алексея Навального полагают, что он делает это сам у себя и на самом деле владеет шикарной собственностью. В этой же декларации Шувалов указал свою официальную зарплату - 112 тысяч фунтов в год.

О том, как должно работать новое законодательство об "unexplained wealth orders" в отношении зарубежных госчиновников, подробно писал русский Forbes

Бизнесменам объяснить богатство проще, чем госслужащему с многолетним непрерывным стажем. Но им могут навредить новые санкции. И ущерб может исчисляться уже не десятками, а сотнями миллионов фунтов.

Больше всего собственности в центре Лондона The Guardian нашла у основателя холдинга "Фосагро" Андрея Гуриева: его владения в районах Хайгейт и Воксхолл оцениваются более чем в 350 млн фунтов.

Недвижимость Андрея Гончаренко на общую сумму 176,75 млн фунтов находится в трех районах Лондона - Риджентс-парк, Хэмпстед и Белгравия. "Коммерсант" называл Гончаренко заместителем гендиректора одного из подрядчиков "Газпрома" - компании "Газпром Инвест Юг" - и партнером олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов. По данным СМИ, его самая дорогая собственность - особняк Hanover Lodge стоимостью в 120 млн фунтов.

Владельцу футбольного клуба "Челси", миллиардеру Роману Абрамовичу принадлежит недвижимость в Кенсингтон-Палас-Гарденс стоимостью 90 млн фунтов.

Миллиардеру Алишеру Усманову, который регулярно занимает лидирующие позиции в списке богатейших резидентов Британии, принадлежит Beechwood House в Хэмпстеде. Дом был куплен за 48 млн фунтов.