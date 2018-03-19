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В Одесі оператора телефонного зв’язку викрили на співпраці з російськими спецслужбами

19.03.2018 15:34

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили в Одесі міжнародного оператора телефонного зв’язку на співпраці з російськими спецслужбами.

Правоохоронці встановили, що власник компанії, який є громадянином РФ, дав вказівку працівникам маршрутизувати трафік з тимчасово окупованих територій Луганщини у мережі російських операторів мобільного зв’язку. Для цього був задіяний спеціальний програмно-апаратний телекомунікаційний комплекс.

СБУ

Оперативники спецслужби задокументували, що через цей незаконний канал зв’язку бойовики «ЛНР» вільно спілкувалися між собою та російськими кураторами. Спецслужби РФ отримали контроль над персональними даними і телефонними розмовами українських громадян і організацій, які користувались «послугами» цього оператора.

Під час обшуків в офісі і технічних приміщеннях оператора, місці проживання власника співробітники СБ України виявили спеціальне телекомунікаційне обладнання вартістю понад півмільйона гривень, яке використовувалося для незаконної маршрутизації трафіку. Правоохоронці вилучили листування і документи, що підтверджують надання послуг телефонного зв’язку представникам терористичної організації «ЛНР» та співпраці з ФСБ РФ.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України громадянину Росії оголошено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

 

Прес-центр СБ України

 

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