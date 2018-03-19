«Автоледі» збила насмерть жінку на дорозі, перелякалася і втекла

Однак потім, зрозумівши, що скоїла, звернулась до поліцейських за допомогою

На лінію "102", близько 20.30 год, надійшло повідомлення від мешканки с. Верхня Визниця про те, що на узбіччі дороги, в межах населеного пункту, на вулиці Миру лежить жінка без ознак життя.

На місце події прибули правоохоронці слідчо-оперативної групи відділення поліції, які встановили, що жінка померла від численних травм, отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. В ході розслідування працівники поліції з'ясували, що водій автомобіля марки "Volkswagen Golf" здійснив наїзд на жінку, яка лежала на узбіччі дороги і, не зупинившись, поїхав далі. Потерпілою виявилась 44-річна місцева мешканка.

Поліцейські Мукачівщини встановили, що до аварії причетна 22-річна мешканка сусіднього села – Лісарня. Дівчина, після вчинення наїзду, перелякалась і поїхала додому. Проте, зрозумівши, що скоїла, звернулась до поліцейських Мукачівського відділення за допомогою.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди, під час якої загинула жінка-пішохід, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Автомобіль доставили на арештмайданчик. У справі триває досудове слідство.

Джерело: Відділ комунікації поліції Закарпатської області