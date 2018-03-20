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Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

20.03.2018 14:05

Колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов отправилась из посольства РФ в аэропорт, пишет издание. Посол в Лондоне Александр Яковенко приедет в аэропорт, чтобы лично попрощаться с дипломатами.

 

Как отмечает издание, вместе с членами семей Соединенное Королевство оставят около 80 человек.

Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках зеркальных мер, вернутся на родину в ближайшие дни.

Всего Лондон высылает 23 сотрудника посольства. Этот шаг власть сделала в связи с вероятной причастностью России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. // УНН

 

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