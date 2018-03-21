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На Рівненщині лікаря викрили на постачанні наркотиків ув’язненим (відео)

21.03.2018 16:50

Співробітники Служби безпеки України викрили у Рівненському районі лікаря обласної лікарні на постачанні наркотичних та психотропних речовин ув’язненим виправної колонії.

Правоохоронці встановили, що лікар, який за сумісництвом працював у медичній частині виправної колонії, незаконно заносив на її територію наркотики, які потім збував ув’язненим. Оперативники спецслужби задокументували протягом місяця декілька фактів протиправних дій зловмисника.

СБУ

Співробітники СБ України затримали медпрацівника під час чергової спроби пронести на територію пенітенціарного закладу марихуани та психотропних пігулок субітекс. Вартість вилученої партії наркотиків на «чорному ринку» становить понад десять тисяч гривень.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з поліцією, представниками пенітенціарної служби під процесуальним керівництвом прокуратури. 

Прес-центр СБ України

 

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