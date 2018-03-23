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Поліція прийшла з обшуками на столичний завод «Атек», де знаходиться офіс націоналістів

23.03.2018 11:47

Працівники Нацполіції проводять слідчі дії на території заводу «Атек» у Святошинському районі Києва.

Про це повідомив Громадському речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Фото Киев Оперативный.

Партія «Національний корпус» заявила, що спецпідрозділи поліції блокують головний їхній офіс, який розташований на території заводу.

Речник поліції підтвердив, що слідчі дії проводяться за рішенням суду, але відмовився уточнювати, чи пов'язані вони з партією.

«Слідчі дії там проводяться за рішенням суду співробітникам Головного слідчого управління департаментів захисту економіки та внутрішньої безпеки», — сказав він. 

 

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