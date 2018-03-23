Расследование смерти члена «ОПГ Мультика» в Николаевском СИЗО под контролем прокуратуры

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Расследование смерти Д.Леонов в Николаевском следственном изоляторе находится под контролем прокуратуры области
Сегодня, 23 марта 2018 года, в 11.30 часов в камере Николаевского следственного изолятора найдено тело подозреваемого в уголовном производстве Дмитрия Леонова без явных признаков насильственной смерти. Об этом говорится в сообщении Пресс-службі прокуратуры Николаевской области
В связи со смертью Д.Леонова Центральным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, а также с целью проверки законности исполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения прокуратурой Николаевской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины.
Расследование поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в области.
Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров из числа опытных и квалификационных работников.
Для полного, всестороннего и беспристрастного исследования обстоятельств смерти проводятся необходимые следственные действия.
В настоящее время в следственном изоляторе продолжается осмотр места происшествия с вовлечения адвоката потерпевшего С. Войченко. Уже подготовлено ходатайство в суд о назначении судебно-медицинской экспертизы.
Ход расследования находится под контролем руководства прокуратуры Николаевской области.
29 августа 2017 года, была проведена массовая спецоперация в Николаеве, когда были проведены обыски по 90 адресам. Были задержаны пять человек: Михаил Титов (более известный как «Мультик»), бизнесмен Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов, Борис Серафимов и Олег Коноволенко.
На минувшей неделе Титова и Леонова из Мариупольского СИЗО привезли в Николаев — якобы для проведения следственных действий.
«Собиратель земель русских» более не признает национальных суверенитетов, считая все эти государства исконными территориями России. И вряд ли это можно трактовать...