ОЗГ шахраїв, члени якої перебувають в СІЗО, ошукали десятки громадян майже на чверть мільйона

Прокуратурою Хмельницької області в координації з іншими правоохоронними органами продовжується системна робота з викриття діяльності організованих злочинних угрупувань.

За ефективного процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області, працівниками Головного управління Національної поліції в області викрито злочинну групу з п’яти осіб, які шляхом шахрайства незаконно заволоділи майном мешканців Хмельницької області та обласного центру на загальну суму близько чверті мільйона гривень.

Встановлено, що неодноразово судимий за майнові злочини 27-річний мешканець Ярмолинецького району, будучи підсудним у кримінальному провадженні за фактом вчинення корисливих злочинів та перебуваючи під вартою у слідчому ізоляторі, з метою швидкого збагачення вирішив продовжити свою злочинну діяльність.

Розуміючи, що в силу обставин він не зможе реалізувати свій план самостійно, до кримінально-караної діяльності як співучасників зловмисник залучив ще двох утримуваних в установі попереднього ув’язнення чоловіків та двох знайомих, які перебували на волі.

В процесі протиправної діяльності учасники групи розділили злочинні ролі, узгодили спеціальні правила поведінки та розробили план незаконного заволодіння майном громадян.

Організатор угруповання, дізнавшись через мережу Інтернет про продаж громадянами певного товару, телефонував до потерпілих та, представляючись ймовірним покупцем, повідомляв про намір придбати товар.

Далі, діючи по злочинному плану, зловмисник говорив, що знаходиться в іншому місті, а кошти за товар, по який приїде його родич чи знайомий, пропонував перерахувати на банківську карту продавця.

Коли ж одні члени організованої групи, оглядали товар і повідомляли про його належну якість, ті, що перебували під вартою, відправляли на номер продавців неправдиві смс-повідомлення про зарахування на їх банківські рахунки коштів.

У випадку, коли власники майна перевіряли надходження коштів на банківські рахунки та з’ясовували, що їх там немає, їм пропонували зателефонувати на номер, з якого надійшло повідомлення. Під час розмови так званий «оператор» запевняв потерпілих про збільшення часу обробки інформації у зв’язку з технічним збоєм та дійсність надходження коштів на рахунок.

Таким чином, члени злочинної групи ошукали 20 громадян та заволоділи їхнім майном на суму близько 240 тис грн.

Наразі усім п’ятьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

За принципової позиції прокуратури області трьом підозрюваним уже обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою, клопотання сторони обвинувачення щодо обрання запобіжного заходу двом іншим учасникам групи перебуває на розгляді у суді.

Наразі у кримінальному провадженні здійснюється комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на всебічне та повне дослідження його обставин.

Прес-служба прокуратури Хмельницької області