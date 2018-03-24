Выставка обезьян и... идиотов в Мариуполе закончилась дракой и стрельбой

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На выставке диких животных в Мариуполе произошла драка с применением оружия.
Об этом УНН сообщили организаторы мероприятия.
По информации организаторов мероприятия, в четверг в 19:15 на выставке диких животных в Мариуполе один из посетителей начал засовывать пальцы в клетку с лемурами. Животные не очень обрадовались незваному гостю, один из них укусил мужчину за палец.
"Мужчина, который был с компанией товарищей, начал провоцировать животных. Скорее всего, он был в нетрезвом состоянии. У нас по залу развешаны информационные стенды: "Пальцы в клетку не засовывать", но посетитель проигнорировал меры безопасности", - рассказал один из организаторов выставки.
На место приехала "скорая", мужчине оказали необходимую помощь. Но и после этого он не успокоился. Организаторам пришлось вызвать охрану. Их приезд еще больше возмутил компанию мужчин. Начался конфликт, который закончился дракой и стрельбой.
В полиции УНН сообщили, что во время конфликта было применено пневматическое оружие.
"Одному из охранников разбили голову, в другого стреляли из пневматического оружия", - сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.
Предварительно действия мужчины квалифицированы по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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