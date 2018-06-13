На Одещині за хабар до 5 років позбавлення волі засуджено начальника відділу держвиконавчої служби

Співробітники прокуратури Одеської області підтримували публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатом розгляду якого керівника міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області визнано винним в одержанні неправомірної вигоди.

Біляївським районним судом посадовця засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та з конфіскацією майна.

Установлено, що посадовець виконавчої служби вимагав та отримав 300 доларів США неправомірної вигоди від представника банку за зняття арешту з будинку.

Нагадаємо, правоохоронці затримали вказану посадову особу в травні 2016 року.

На час слідства та судового розгляду за клопотанням прокуратури його відсторонювали від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області за ч. 3 ст. 368 КК України.

Прес-служба прокуратури Одеської області