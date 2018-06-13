В Таиланде украинца задержали по подозрению в краже 600 тысяч долларов

В Таиланде в провинции Краби полиция задержала украинца Александра Вольвача по подозрению в краже из банкоматов более 600 тысяч долларов. Об этом сообщает Phuket News.

Последние четыре года по версии следствия, украинец действовал в составе преступной группы, которая крала наличные деньги из банкоматов с помощью поддельных кредитных и дебитных карт и скиммеров, установленных на банкоматах и считывающих информацию с чужих карт, вставленных в банкомат для проведения операций. Остальных членов группы пока задержать не удалось.

Полиция утверждает, что им удалось похитить из банкоматов более 600 тысяч долларов. В ходе обыска в доме подозреваемого, были обнаружены более 50 поддельных кредитных карт, на которые была занесена информация с настоящих карт, использовавшихся в банкоматах, электронную аппаратуру и портативные видеокамеры для считывания данных с карт и фиксации вводимых клиентами пин-кодов.

Разоблачить подозреваемого помогла служба безопасности одного из крупнейших банков Таиланда Siam Commercial Bank, которой удалось отследить несколько его операций. // Сегодня