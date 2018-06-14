Военнослужащий отсидит два года в дисбате за попытку продать детали бронетехники

В Черниговской области к двум годам содержания в дисциплинарном батальоне осужден военнослужащий, который с целью сбыта похитил элементы танковой динамической защиты "Нож".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"13 июня 2018 года завершилось судебное разбирательство уголовного производства по обвинению военнослужащего 1-ой отдельной танковой бригады в совершении преступлений, предусмотренных статьями 263 ч. 1, 410 ч. 3 Уголовного кодекса Украины... Приговором Черниговского районного суда Черниговской области от 13 июня 2018 года предатель военной присяге признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 263 и ч. 3 ст. 410 ч. 3 УК Украины, и ему назначено окончательное наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на 2 года", - написал Лысенко.

По его словам, установлено, что этот военнослужащий достоверно знал о хранении модулей динамической защиты танков "Нож" ХСЧКВ-19 и модулей динамической защиты "Нож" ХСЧКВ-34 на территории парка боевых машин в одной из воинских частей. 19 марта 2018 года, пытаясь обогатиться за счет продажи военного имущества, он вынес за пределы охраняемой территории военной части военное имущество с содержанием взрывчатого вещества, а именно - 31 единицу.

Напомним, 20 марта 2018 года военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины разоблачена и прекращена преступная деятельность военнослужащего-контрактника 1-ой отдельной танковой бригады оперативного командования "Север", который продал гражданскому лицу за 11 тыс. грн 31 модуль динамической защиты "Нож" ХСЧКВ-34 и 1 модуль динамической защиты "Нож" ХСЧКВ-19.