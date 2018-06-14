Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

День в СИЗО за два в тюрьме засчитывается только на время действия уже отмененного «Закона Савченко»

14.06.2018 10:55

 Верховный Суд предоставил правовое заключение по действию во времени так называемого "Закона Савченко"

Объединенная палата Верховного Суда предоставила правовое заключение относительно действия во времени так называемого "Закона Савченко" (отмененый закон о зачете 1 дня предварительного содержания под стражей за 2 дня в срок основного наказания). Об этом сообщается на сайте ВСУ.

Фото из открытых источников

Согласно заключению, предварительное заключение засчитывается в срок наказания из расчета 1 день лишения свободы за 2 дня только на время действия этого закона.

"... не применяется после вступления 21.06.2017 в силу новой редакции этой нормы. Предварительное заключение засчитывается в срок наказания из расчета один день такого заключения за два дня лишения свободы лишь на время действия этого закона", - говорится в заключении.

В заключении Верховного Суда говорится, что правила зачета предварительного заключения к сроку лишения свободы или иных видов наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 72 УК Украины, нельзя считать такими, что определяют "наказуемость" или "иные уголовно-правовые последствия деяния" в понимании ч. 2 ст. 4 УК Украины.

Напомним, 18 мая 2017 года Верховная Рада отменила "закон Савченко". // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...