Під час одержання хабара поліцейські затримали чотирьох посадовців

У м. Рівне викрили начальника відділу Рівненської ОДА, на Закарпатті начальника управління Ужгородської міської ради, а на Черкащині двох посадовців Держпродспоживслужби. Від громадян зловмисники вимагали понад 14 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

На Рівненщині правоохоронці задокументували факт незаконного збагачення посадовцем облдержадміністрації. За розробку технічної документації та отримання дозволу на встановлення зовнішньої реклами на автодорозі Київ-Чоп чиновник вимагав від громадянина 10 тисяч доларів США хабара.

Затримали фігуранта у службовому кабінеті оперативники Управління захисту економіки у Рівненській області Нацполіції, слідчі Шевченківського відділу поліції Львівської області, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Західного регіону України. У фігуранта вилучили частину неправомірної вигоди - три тисячі доларів США.

В Ужгороді за надання в оренду приміщення посадовець міської ради вимагала від підприємця 4,2 тисячі доларів США «винагороди».

Одна тисяча доларів США за укладання договору оренди комунального приміщення площею 32 м. кв. та 3,2 тисячі доларів США за приватизацію вказаного об'єкту. Сума приватизації вираховувалась за наступною «формулою»: 100 доларів США за один квадратний метр.

Під час одержання частини неправомірної вигоди, 800 доларів США, посадовця було затримано працівниками Управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції спільно з прокуратурою Закарпатської області. Кошти службовець отримала через свого цивільного чоловіка.

На Черкащині працівники Управління захисту економіки в Черкаській області, слідчі Черкаського відділу обласної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури під час одержання 5 тисяч гривень хабара затримали керівників двох районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

Кошти зловмисники вимагали від підприємця за сприяння у безперешкодному отриманні дозволів для переробки продуктів тваринного походження.

За всіма корупційними правопорушеннями правоохоронними органами відкриті кримінальні провадження ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент захисту економіки

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