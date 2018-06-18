На Київщині поліцейські затримали п’яного охоронця за кермом викраденого Chrysler

Відсутність транспортного засобу на території одного з сільгосппідприємств у Переяслав-Хмельницькому районі вночі виявив начальник охорони та повідомив про це в поліцію. Також на робочому місці був відсутній охоронець.

У цей час у місті Яготин поліцейські, за порушення правил дорожнього руху, зупинили «Chrysler». Пристрій драгер засвідчив у 27-річного керманича 2,9 проміле алкоголю. При перевірці документів, яких у молодика не виявилося, до патрульних надійшла інформація про незаконне заволодіння даним автомобілем.

Правоохоронці затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Викрадений транспортний засіб вилучили та повернули власнику.

Триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Головне управління Національної поліції в Київській області