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В Кривом Роге задержали подозреваемого в «маньячестве»

19.06.2018 11:15

  В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии тяжелых преступлений.

"Маньяк нападал на девушек, душил и насиловал. Также есть признаки его причастности и к другим серийным преступным эпизодам, где потерпевшие - женщины легкого поведения", - рассказал источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

маньяк

В данное время полиция проводит обыски.

24 мая около 21.00 на стадионе возле общежития медколледжа преступник напал на девушку. Она потеряла сознание, а очнувшись обнаружила пропажу мобильного телефона и личных вещей.

27 мая в парке им. Богдана Хмельницкого обнаружили тело 17-летней студентки экономического вуза без нижнего белья. На теле были следы изнасилования и удушения. С места преступления пропали кроссовки и джинсы убитой.

7 июня около 23.00, на территории 2-й городской больницы Кривого Рога было совершено нападение на 18-летнюю девушку. Неизвестный душил потерпевшую, из-за чего она потеряла сознание. Когда девушка пришла в себя, из одежды на ней была только блуза. С места преступления также исчез рюкзак с личными вещами потерпевшей.

14 июня возле больницы обнаружили тело 21-летней девушки без одежды со следами удушения.

Местные жители в соцсетях сообщали еще о нескольких случаях нападениях на женщин.

В полиции Кривого Рога не исключали, что двух девушек в городе мог убить один и тот же человек. 14 июня временно исполняющий обязанности начальника Криворожского отдела полиции Николай Верповский заявил, что между последним убийством рядом с больницей и произошедшим в парке есть общие черты.

 

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