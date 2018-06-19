Из номера колумбийского певца в московской гостинице вынесли драгоценности на 50 млн. рублей

В Москве у колумбийского певца Малумы, который мог стать автором официальной песни ЧМ-2018, из номера гостиницы Four Seasons украли драгоценности и ценные вещи на сумму более 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как сообщили РБК источник в МВД и источник в УВД по Центральному административному округу Москвы, злоумышленник проник в номер, используя дубликат электронного ключа, который он сумел получить, представившись гостем знаменитого певца. Полиция ищет злоумышленника.

Среди похищенных вещей Хуана Луиса Лондоньо - сумка Louis Vuitton, 11 дорогих часов марок Rolex, Hublot стоимостью от трех тысяч до 130 тысяч долларов, драгоценности марки Cartier, выполненные из желтого, белого и розового золота - браслеты, серьги, кольца. Также были украдены более 10 пар очков, в том числе украшенные бриллиантами и жемчугом, стоимостью восемь тысяч долларов) и другие ценности.​

Общая стоимость исчезнувшего имущества оценивается в 800 тысяч долларов, или более 50 миллионов рублей. Вынести их могли в то время, пока гостя не было в гостинице.

Малума приехал в Россию на игры чемпионата мира по футболу как болельщик. Потеря целого состояния не заставила латиноамериканца задержаться в столице - певец улетел в Саранск, чтобы поддержать сборную Колумбии во время матча с Японией, говорится в его Instagram. // NEWSru.com