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Минздрав предупредил о мошенниках, «прикрывающихся» Супрун и ее замами

22.06.2018 17:35

Министерство видит в таких звонках элементы дискредитационной кампании против команды МОЗ Украины

В Министерство здравоохранения обращаются руководители учреждений здравоохранения и ректоры медицинских учреждений высшего образования с сообщениями о случаях мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ульяна Супрун. Фото: Facebook

"От медиков и управленцев требуют денег и угрожают увольнениями, прикрываясь именами и.о. министра и заместителей министра. МОЗ Украины призывает в таких ситуациях немедленно обращаться в правоохранительные органы и сообщать в министерство", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в последнее время значительно увеличилось подобных манипуляций от имени заместителя министра Павла Ковтонюка.

"За последние месяцы это произошло уже в шестой раз, и дважды в течение сегодняшнего дня. Это у наших врагов, наверное, такой новый креативный способ – использовать мое имя и должность, чтобы скомпрометировать команду Министерства здравоохранения и меня лично", – заявил Павел Ковтонюк.

Министерство видит в этих звонках элементы дискредитационной кампании против команды МОЗ Украины и трансформации здравоохранения. // Сегодня

 

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