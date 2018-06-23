СБУ затримала російських бандюків на вимаганні 70 тисяч доларів з бізнесменів

Співробітники Служби безпеки України затримали учасників організованого угруповання, до складу якого входило чотири громадянина Росії.

Правоохоронці встановили, що організатор банди та троє його спільників, уродженці Північного Кавказу, двоє з яких раніше судимі за вимагання та викрадення людей, діяли на території Київської та Черкаської областей.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники вимагали від київського бізнесмена тридцять п’ять тисяч доларів США за нібито охорону його готелю. Учасники угруповання, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, «вибивали» таку ж суму у комерсанта з Умані, який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва на могилі їх духовного лідера — цадика Рабі Нахмана.

Співробітники СБ України затримали чотирьох учасників угруповання у Києві під час одержання чергового «траншу» у розмірі восьми тисяч доларів США від одного з бізнесменів.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

