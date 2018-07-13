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В Донецкой области задержаны четверо подозреваемых в сотрудничестве с «ДНР»

13.07.2018 00:44

Пособники террористов задержаны возле Мариуполя и Валерьяновки

В Донецкой области задержаны четверо подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Штаб ООС Facebook

Четырех граждан, которые по базе данных Национальной полиции подозреваются в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", задержали неподалеку от Мариуполя и села Валерьяновка Волновахского района.

Всех четырех человек доставили в ближайший участок полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Информация по данному факту была внесена в журнал единого учета правонарушений. // 112.ua

 

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