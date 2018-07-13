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В Украине заблокируют еще 180 сайтов (список)

13.07.2018 18:10

 Письмо СБУ провайдерам содержит список из 180 ресурсов, которые нужно заблокировать.

 Служба безопасности Украины начала рассылать украинским провайдерам предписание с требованием отключить доступ к 180 интернет-ресурсам.

письмо

Полный список санкционных сайтов и пример письма, которое силовики рассылают провайдерам, опубликовало издание UBR.ua.

В тексте письма от имени СБУ отмечается, что заблокировать интернет-ресурсы необходимо в рамках исполнения решения СНБО о введении санкций от 2 мая 2017 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 мая 2018 года.

"Решением СНБО Украины расширено использование такого вида санкций, как блокировка интернет-провайдерами доступа к интернет-ресурсам, в том числе к их субдоменам. (...) с целью предотвращения угроз информационной безопасности Украины просим принять меры, направленные на выполнение решения СНБО в части блокирования доступа к ресурсам", - говорится в тексте письма СБУ к интернет-провайдеру.

Письмо содержит приложение на 4 страницах со списком из 180 ресурсов, которые нужно заблокировать.

Как отмечает издание, большинство сайтов из списка - абсолютно "мусорные" веб-ресурсы, используемые для пропаганды "ЛДНР". Но есть в списке также платежная система WebMoney и другие популярные сайты.

Как сообщалось, 2 мая СНБО Украины ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины, а также продлил действие санкций, примененных в предыдущие годы. // УНИАН

 

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