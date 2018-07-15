Поліцейські затримали сумчанина, який намагався вивезти повій до Мьянми

Протиправні дії 27-річного жителя міста Суми припинили працівники слідчого управління та Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Харківській області.

Оперативні дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого в березні за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Сумчанин намагався вивезти до Мьянми трьох громадянок України, двох 24 та 33-річних жінок, з метою сексуальної експлуатації.

Під час документування злочинної діяльності було встановлено, що у травні чоловік підшукав на території Харкова трьох жінок. Після чого, використовуючи їх уразливий стан через тяжкі особисті обставини, досяг домовленості про їх переміщення через державний кордон України до Мьянми для надання сексуальних послуг.

Поліцейські затримали зловмисника 13 липня біля торгового центру, розташованого на вулиці Сумській у Харкові.

Слідчим відкрито ще два кримінальних провадження по додатковим фактам злочинної діяльності чоловіка за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні вищезазначеного злочину. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання відносно нього міри запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Харківської області